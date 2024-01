La pulla de Borja a los tentadores de las chicas: "Yo no sirvo para ser una lapa como alguno que hay por ahí"

El novio de Ana le ha lanzado un dardo a los tentadores al aclarar si participaría en el programa como soltero

El participante de 'La isla de las tentaciones 7' ha revelado la razón por la que no se arrepiente de haber participado en esta edición

Borja y Niko estallan al ver las confesiones de sus novias, Ana y Ruth: "Es de locos, ¿qué programa están viendo?"

Borja le ha ofrecido a su creciente comunidad de seguidores de Instagram hacer una ronda de preguntas para que le conozcan mejor, pero casi todas las cuestiones han estado relacionadas con su paso por 'La isla de las tentaciones7'. Como todavía no puede hablar de lo que no se ha visto para no hacer spoilers y mucho menos aclarar si sigue con Ana, ha decidido darle respuesta a aquellas dudas que no revelan datos que se verán en próximas emisiones o en el propio reencuentro.

Así, el valenciano ha aclarado que no se arrepiente de haber participado en 'La isla de las tentaciones 7' porque es "de ese grupo de personas que piensan que dentro de diez años se van a arrepentir más de lo que no han hecho que de lo han hecho", pero ha reconocido que no volvería con pareja: "No volvería a ir porque aunque parezca que estoy todo el día de jarana es una experiencia dura".