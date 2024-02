A todas esas preguntas ha dado respuesta Mariona en un vídeo de mtmad en el que se ha sincerado acerca de todas las relaciones que tuvo antes de salir con Adrián. Una de esas relaciones fue con una chica, pero ella no fue la primera chica a la que besó, que fue su mejor amiga, de la que se enamoró a los 16 años: "Cuando nos besamos por primera vez me di cuenta de que también me gustaban las chicas y pensé que era mejor que me gustase todo".