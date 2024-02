Marieta ha estrenado su canal de mtmad, 'De pura raza', y en el primer episodio ha explicado cómo reaccionaron sus padres al saber que iba a participar en 'La isla de las tentaciones 7' junto a Álex Girona. Al principio, la ilicitana no quería contárselo porque pensaba que no iban a aceptarlo y que le iban a impedir formar parte del reality presentado por Sandra Barneda, por esa razón les ocultó que había hecho el casting: "El día que Álex y yo fuimos a la entrevista a Madrid les dije que nos habíamos ido a Murcia".

Pero cuando se acercó el verano y con él la posibilidad de que la llamasen para participar en el exitoso formato de Telecinco, la auxiliar de enfermería empezó a pensar que debería contarles que había hecho el casting, pero no se atrevió. No les dijo nada hasta que la llamaron desde producción para decirle que al día siguiente cogería un vuelo a República Dominicana para iniciar su aventura: "Ahí senté a mi padre y le dije que me había surgido esta oportunidad".

"Yo le dije que quería ir porque yo me subo a todos los trenes que pasan por mi vida y que como ya había doblado los turnos en la clínica y no iba a perder el trabajo pues que sería como irme de vacaciones", ha recordado la amiga de María Aguilar, que estaba más nerviosa por darle la noticia a su madre: "Mi padre me dijo que si no iba a perder mi trabajo que me fuera, que hiciera las cosas bien y que volviera con Álex. Yo entonces le dije que necesitaba que me ayudase para decírselo a mi madre porque ella es el triple de nerviosa que yo".