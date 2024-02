María, sobre David: “No va a cambiar en su vida”

Esta es la razón por la que María Aguilar ha roto a llorar después de ver a Zaira con su peluche: “Tiene mucho valor sentimental”

Marieta, a María: “No tendrías que haber estado con un chico como él”

La entrega anterior de ‘La isla de las tentaciones’ acabó con una Marieta fuera de sí tras ver cómo se besaba su pareja Álex con Gabriela en las imágenes de una de sus compañeras. Tras estar a punto de irse, no tardó en regresar y en pedir perdón a María Aguilar, puesto que era el turno de esta última, no de Marieta.

Al ser preguntada por si le preocupa la conexión entre David y Zaira, María ha señalado lo siguiente: “Me preocupa que cuando llegue aquí no pueda perdonarle y no pueda sacarme las imágenes de la cabeza, aunque él me dirá que no ha hecho nada porque le conozco”. Además, ha añadido que le está “jodiendo mucho” la actitud que tiene.

Pero las imágenes de María no acababan aquí, había más cosas que ver. Un juego con el hielo al borde del beso entre David y Zaira dejó a María y el resto de las chicas impresionadas: “¿Hola?”. “Hazme cosquillitas”, le pedía David a Zaira en Villa Montaña. Y un gesto de David dando a entender como que iba a ‘cortar’ terminó de descuadrar por completo a María.

“Que se la tire ya”, decía María. “¿Qué le falta Sandra?”, se preguntaba sin entender nada de esas imágenes. La conexión entre David y Zaira va ‘in crescendo’ y María cada vez aguanta menos. “Mentiroso de mierda. Si no está enamorado, ¿por qué está aquí? Esa no es la persona de la que yo me enamoré…”.

María Aguilar rompe a llorar

La todavía pareja de David ha roto a llorar, preguntándose por qué hace eso: “No va a cambiar en su vida”. El resto de las chicas no han tardado en apoyarla. “No tendrías que haber estado con un chico como él”, aseguraba Marieta. Sandra le ha preguntado por qué estaba así, a lo que María ha respondido lo siguiente: “No es consciente de lo que está haciendo. Cuando sea consciente se va a dar un golpe de realidad que no se lo va a creer ni él”.

Ha querido sentenciar con que esto no le va a volver a pasar: “Miedos no me como más de ningún tío”. Pero lo que nadie se esperaba es que todavía había más imágenes de David para María. Y lo que más triste le iba a poner todavía estaba por llegar: en las imágenes se veía a una Zaira jugueteando en la cama de David con el peluche de María (‘Arbolito’). Un peluche que ella mismo advirtió que no le gustaría que compartieran juntos, que eso le haría mucho daño.