La tremenda decepción de Marieta al ver las imágenes de Álex teniendo sexo con Gabriela: "Le ha echado el mismo polvo que a mí"

Una luz roja había sonado en ‘ Villa montaña’ y las chicas llegaban a la tercera hoguera expectantes de saber cuál de sus parejas era el que había pasado tanto los límites. Marieta se mostraba nerviosa, pero con confianza de que no fuera Álex : “Espero, de corazón, no sea de mi novio porque sería por despecho y no quiero una persona despechada en mi vida”. Aunque poco iba a tardar en enterarse de la infidelidad de su novio durante las imágenes de su compañera María.

“Qué asco y qué vergüenza, es el primer chico que presento en mi casa, ese es el chico que le está comiendo las tetas a una. A mí no se me ve así, es que no, en todos los vídeos de todas le veo haciendo guarreo, no le he visto teniendo una conversación sentado en el sofá. Me da vergüenza que este señor se haya sentado en el sofá de mi padre”, decía muy cabreada.