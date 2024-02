Andrea Bueno estalla contra Mónica al ver sus besos con Adrián: "La mosquita muerta"

"Mariona, cariño, me tendría que haber quedado para enseñarte cómo se estampa a las mosquitas muertas", ha comentado Andrea en sus stories de Instagram al ver el episodio 7 de 'La isla de las tentaciones 7', dejando claro que sigue sintiendo una gran animadversión por la tentadora que le gustaba a su novio y que es del "team" [equipo] de Mariona Ferré, a la que Adrián le ha sido infiel al darse sus primeros besos con Mónica.

Una cuenta de TikTok ha compartido este story y muchos espectadores del programa presentado por Sandra Barneda han mostrado su decepción con Andrea, pues consideran que Mónica no es culpable de gustarle a Adrián y que su estallido debería haber ido dirigido contra la persona que tiene pareja y está siendo infiel, no contra la tentadora. Además, se han multiplicado los mensajes de apoyo a la soltera, a la que muchos consideran una chica educada, elegante y discreta que no merece este tipo de críticas pues solo está desempeñando su papel como tentadora.