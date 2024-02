María Aguilar ha admitido en varias ocasiones que cree que es "muy valiente" por haberse decidido a afrontar la experiencia de 'La isla de las tentaciones' como parte de una pareja tras haberlo vivido primero como tentadora en la edición anterior, en la que fue una de las grandes protagonistas por conquistar a David Vaquero mientras Elena Adsuara no dejaba de llorar en la otra villa .

La malagueña no solo se ha mostrado orgullosa de esta decisión, sino también de todo su paso por 'La isla de las tentaciones 7' y así lo ha manifestado al ser preguntada por sus seguidores en Instagram. No obstante, sí que ha confesado que hay algo de lo que se arrepiente: "Quitando lo de que se me va la boca, por lo demás estoy súper orgullosa".