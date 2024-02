La audiencia se parte de risa con el comentario de Borja a Adrián al hablar de sus sentimientos

Adrián ha vuelto a caer en la tentación, pues se ha vuelto a besar con su soltera favorita de Villa Playa, Mónica Bonilla . El catalán la invitó a su habitación y allí se besaron hasta que él le pidió que parase porque sentía que no podía dar un paso más allá. A la mañana siguiente, en una charla con sus compañeros en el jardín, expresó que sentía "un vacío por todo el cuerpo", ante lo que Borja le dijo que se sentía así porque no había desayunado , despertando las carcajadas del resto.

"De verdad que tiene el carnet de cuñado máximo", "Borja tiene un C2 en cuñadismo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social X. David Vaquero también cree que el humor del valenciano de 30 años es "de cuñado" y ha llegado a llamarle "cuñado del año"; un comentario al que su amigo le ha respondido diciéndole que él no se queda atrás con las declaraciones que hace en los totales, donde ha llegado a afirmar que por dónde él pasa no quedan cenizas porque es el mejor bombero para aclarar que no le preocupa que Álvaro Boix conviva con María Aguilar en Villa Montaña.