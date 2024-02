Naomi Asensi, Makoke y Tony Spina: "En casi todas las ediciones hay más guarreo en la villa de los chicos"

La fuerte conexión y atracción física entre los participantes tanto en 'Villa Playa' como en 'Villa Montaña' están provocando que cada vez las distancias entre parejas y tentadores sean menores , tanto es así que más de uno ya ha cruzado la línea roja y ha caído en la tentación. Lo cierto es que para las chicas el comportamiento en ambas villas no está siendo el mismo , pues acusan a los chicos de estar "en una despedida de soltero constante".

Las últimas imágenes que han podido ver las chicas en la hoguera han provocado que todas lleguen a una conclusión: ellas no se están comportando igual que los chicos en la villa . Las chicas creen que ellos están yendo un paso más allá con las tentadoras en República Dominicana. Los masajes de las tentadoras con los chicos han terminado por desesperar a más de una : "Qué pesaditos con los masajes", expresaba Ana.

Mariona, que cayó en la tentación con Julen, no pudo evitar derrumbarse después de ver las imágenes besándose de Adrián y su tentadora: "Yo me siento mal por haberlo hecho también, pero es que no es lo mismo", explicaba Mariona.