La calle se lamenta por Marieta tras el rechazo de Sergio: "Se veía que ella se había ilusionado y él no"

Lo que comenzó como un sueño para Marieta ha acabado por convertirse en pesadilla . Su historia de amor con Sergio en República Dominicana se ha fracturado poco a poco. El agricultor no tiene claro su futuro con Marieta y, después de varios días, creyó oportuno no ocultárselo más y ser sincero con respecto a sus sentimientos. Unas palabras que pillaron desprevenida a Marieta y que han propiciado una crisis entre ambos.

La rapidez con la que Marieta "olvidó" a Álex en el reality no termina por convencer a Sergio, que a pesar de haber compartido muchos momentos con ella no la ve como pareja. "¿Te ves con Marieta fuera?", le preguntaron en uno de los juegos. "Ahora mismo... no", reconoció después de haber dicho ella que sí se veía como pareja. "Marieta me gusta. La estoy conociendo. Pero no estoy preparado ahora mismo para darle lo que ella necesita fuera. Igual en una semana cambio", explicó el tentador.