Los fans de LIDLT, muy duros con Marieta y Álex: "Tienen una relación muy tóxica"

“He escuchado un chillido” , confesó Álex, que no podía imaginarse que Marieta hubiera estado en ‘Villa Playa’: “No entiendo nada. Se ha podido arrepentir, yo dije que le daba todo. Se le he explotado la burbuja”.

Más tarde en la hoguera, Álex pudo ver en la 'tablet' las imágenes de esa noche al completo y el ataque de nervios de Marieta. Algo que le provocó gran tristeza: “Me siento un desgraciado ahora mismo, la verdad, lo peor es que me la creo. Madre mía, estaba rota. Creo que ha sido más fuerte que ver todo lo demás, me siento mal, no te voy a mentir. Viene y yo ahí… me siento mala persona ahora mismo”, dijo Álex