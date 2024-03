Avance | Llega una última hoguera sin precedentes: "Se va a quedar marcada a fuego en vuestros corazones"

Sandra Barneda entra en Villa Playa con una gran noticia y pilla por sorpresa a todo el mundo. Los concursantes se sientan y ésta les anuncia que van a vivir una última hoguera juntos : "Tenéis que estar más unidos que nunca porque... no va a ser una hoguera cualquiera , vais a enfrentaros a una realidad que no imagináis". Los chicos se quedan con caras desencajadas ante las palabras de Sandra.

Sandra Barneda comienza la hoguera final de los chicos en el que ven las reacciones de sus parejas al ver las imágenes de ellos en las hogueras. Borja no comprende los comentarios de Ana : "Se piensa que estoy en una despedida de soltero continua ... al final ha puesto en duda la relación... no lo voy a perdonar", advierte Borja.

Por otro lado, Álex no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en la isla de las tentaciones y Adrián llora desconsoladamente al oír a Mariona decir que ya puede hacer su vida después de lo que ha visto de él. "No lo va a entender y yo lo entendería", expresa Adrián entre lágrimas. Cuando le toca el turno a David, él no quiere ver las imágenes de María. Tras ver a su novia no comprende nada: "Que diga que relación se acaba aquí... no lo entiendo", explica Vaquero.