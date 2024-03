Valeria revela que Zaira les dio a las tentadoras otra versión de su encuentro con María Aguilar

Zaira de la Morena le contó a David Vaquero que en su encuentro con María Aguilar en la hoguera de solteras la malagueña le dijo que no estaba preocupada ni molesta por sus juegos con su peluche porque ella se estaba dejando llevar con Álvaro Boix en la otra villa. Una versión con la que el exnovio de Elena Adsuara alucinó porque "no le cuadraba" con el comportamiento habitual de su novia.

Cuando ha podido ver en televisión lo que realmente ocurrió en la hoguera, David ha confesado que confió en su tentadora favorita porque pensaba que no iba a ser capaz de mentir a sabiendas de que quedaría como una embustera delante de toda España. Y ahora ha llegado el turno de hablar de una de las tentadoras que más amistad hizo con Zaira en Villa Playa: Valeria Ardila.

"Cuando le dijo eso a David no me cuadró con lo que nos había dicho a nosotras", ha comentado Valeria, destapando así que Zaira les ofreció a las tentadoras una versión diferente de la que le dio a David sobre su encuentro con María. Por otra parte, la valenciana ha explicado que no quiso dejar en un mal a su amiga y que optó por callarse pese a que sabía que todo era mentira.