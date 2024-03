Pero a quien no le hizo tanta gracia fue a la exnovia de Sergio, Pilar Llori, tal y como se ha podido ver en el vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas'. "No estoy celosa de Tania, ¿pero qué manera de insinuar tan directa es esa? O sea, ¿hola? Yo había coincidido con ella en una fiesta y me había dicho que Sergio le había hablado súper bien de mí y de repente hace eso... Pues no sé, es un poco raro. Si empezase algo con Sergio, llamaría a Sergio y le preguntaría si es tonto", ha comentado la exconcursante de 'GH VIP', dejando muy clara su opinión sobre este inesperado tonteo.