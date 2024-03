A Ana no le gustó nada ver ciertas imágenes de Borja con Andrea porque sentía demasiada vergüenza y al valenciano no le hizo ninguna gracia escuchar a su novia hablar de su complicidad con Napoli, pero finalmente ambos decidieron apostar por su relación y salir juntos de 'La isla de las tentaciones 7' . Incluso, en su hoguera final , mencionaron la posibilidad de casarse y tener hijos porque sentían que habían reforzado su relación.

Los dos 'rechazados' de la noche fueron, por tanto, Andrea y Napoli , que vieron cómo las personas con las que habían sentido conexión se iban de la mano de esta experiencia y no los elegían a ellos para seguir conociéndose fuera. El italiano, que repitió muchas veces en este segundo paso por el programa que sentía de verdad por Ana, ha dado ahora su opinión sobre la decisión de la valenciana en sus stories de Instagram .

"Con toda la sinceridad estoy muy contento porque los dos han demostrado que se quieren de verdad. Son personas adultas que se han puesto al límite en dos maneras diferentes, pero los dos se han respetado y su amor ahora es más fuerte que nunca. Parejas así existen pocas a día de hoy", ha comentado el que fuera tentador favorito de Naomi en la edición anterior, dejando claro que admira la pareja formada por Ana y Borja y que no está molesto con Ana porque decidiera irse de la hoguera de la mano de su novio.

Napoli ha explicado que no se arrepiente en absoluto de haber regresado a 'La isla de las tentaciones' porque considera que en esta edición sí que se ha dejado llevar "por el corazón, sin pensar en la cabeza" y siente que Ana también ha sido real al 100%. Sobre las críticas acerca de su comportamiento tanto con Ana como con Naomi, el exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha revelado que no le afecta que le digan que es pesado: "Dejo a las personas opinar lo que quieran porque muchas veces no entienden el significado de las cosas".