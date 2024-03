¿Qué piensa Marieta y no dice en las hogueras?; una especialista analiza en detalle su comportamiento

La llegada de Marieta y Álex a República Dominicana fue de lo más inesperada. La pareja se sumó a la aventura pocos días después del arranque oficial, y desde ese primer día en Villa Playa y Villa Montaña no han pasado para nada desapercibidos . La conexión que tuvo Marieta con Sergio fue creciendo cada día más y la alicantina terminó cayendo en la tentación . Álex también hizo lo propio con Gabriela en su villa al ver el comportamiento de su novia.

El acercamiento de Marieta con su tentador fue desde el primer momento muy comentado. La alicantina mostraba mucho interés en Sergio, con el que no tardó en caer en la tentación. A pesar de haber cruzado los límites Marieta no podría soportar que su novio Álex también lo hubiese hecho: "Esa chica no le gusta a mi novio", un argumento que sostuvo hasta el final y al que unía que su comportamiento "era por despecho".