Andrea y Álvaro se reconciliaron tras su hoguera pero ahora no están juntos: "Necesito que me demuestre"

Andrea llegaba sola al reencuentro con Sandra Barneda. La participante confesaba que 'La isla de las tentaciones' le había "marcado" y que le estaba siendo difícil superarlo. "Estoy centrada en mi negocio y mi familia, pero esto me ha pasado factura. Yo venía buscando una respuesta y me he ido más perdida todavía", explicaba.

"Dos semanas antes de la primera emisión del programa, cogí mis cosas de casa y me fui. No me preguntes por qué porque no lo sé, pero me fui. Hoy en día, él quiere volver conmigo, yo le quiero pero me tiene que demostrar, cosa que no veo", había dicho Andrea.