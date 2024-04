Eva Bustamante y Suso Álvarez revelan qué tuvieron en el pasado

La visita de Eva Bustamante al plató de 'El debate de las tentaciones' ha sido un auténtico vendaval. Además de encontrarse con Alba Casillas para saldar cuentas pendientes, la soltera de 'La isla de las tentaciones' terminaba revelando que tuvo algo con uno de los colaboradores: Suso Álvarez.

Eva había llegado al plató muy molesta por lo que se había dicho de ella. La soltera tenía ganas de hablar y sobre todo de aclararse a Alba Casillas que no fue ella la que estuvo en un barco con Rober, su ex. Eva aseguró que en otra ocasión sí habían tenido una cita pero que no había pasado nada porque "era muy pesado" y ella no quería. Por su parte, Alba le dijo que le había llegado que había hablado mal de ella, así que ambas pusieron las cartas sobre la mesa.

Los chicos acusan a Eva de haberles escrito a todos

Tras sus explicaciones, en el plató algunos de los chicos, como Borja y Álvaro, acusaron a Eva de haber ido detrás de ellos tras 'La isla de las tentaciones'. Ella se indignó y lo negó por completo. "Yo juego a otro nivel. No me gustan los chicos de 'La isla de las tentaciones'. Fui a la isla por vivir la experiencia y me di cuenta que no me gustan ese prototipo de chicos", soltaba la soltera.

Sus palabras eran de lo más criticadas, preguntándole a qué se refería con "jugar a otro nivel". Eva reconoció que había estado con famosos pero que no era eso a lo que se refería, y entonces soltaba la bomba: "Eso no tiene nada que ver porque yo me enamoro de la persona. De hecho, Suso me ha podido conocer fuera", revelaba. Al colaborador de televisión se le escapaba una sonrisa y confesaba qué había pasado entre ellos, para después terminar con ironía: "Ya sabéis que mi nivel es muy bajo cero".