María Aguilar estalló contra Ruth González en el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 7' porque considera que ha sido "muy prepotente" en Villa Montaña. Esas declaraciones se suman a las que hizo en mtmad junto a Ana Solma y Marieta , en las que también acusaron a la novia de Niko Malvaux de ser prepotente y confirmaron que no tenían interés en mantener ningún tipo de relación con ella.

Tras muchas semanas sin pronunciarse sobre el tema, Ruth por fin se ha lanzado a contestar a sus compañeras y lo ha hecho en sus stories de Instagram a petición de sus seguidores: "Yo no tengo ningún tipo de problema con ninguna de las compañeras. Es verdad que la relación con María es nula. Con Ana no tengo relación desde que salimos de la isla, pero le hice llegar un regalito [por el nacimiento de Luca] en conjunto con mis compañeros, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema con Ana y con Marieta tampoco; es más, le mandé un mensajito cuando se fue a 'Supervivientes' y le dije que iba a ganar".