Antes del debate, Sandra Barneda ya había compartido una emotiva reflexión a través de sus redes sociales. La presentadora de 'La isla de las tentaciones' se dirigió a sus compañeros de equipo señalando el gran trabajo que habían hecho: "No me gasto en palabras para agradecer a ese equipo que en Samaná y Madrid han hecho posible un nuevo éxito. Son guerreros y apasionados de su trabajo y acaban dejando parte de su corazón en este programa", escribía.

"Todos, todos, hemos puesto el corazón de un modo de otro, equivocadamente, no... pero me da mucha pena porque yo siempre digo que la isla me hace mejor persona y es gracias a vosotros que aprendo. De verdad, os doy las gracias", añadió Sandra Barneda haciendo que varios no pudiesen contener una lagrimita de emoción.