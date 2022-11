Ver 'Debate 7 de La Isla de las Tentaciones' (07/10/2022), online y completo en Telecinco

La llegada de Javi a Villa Playa no le hizo ninguna gracia a Claudia. Estaba encerrada con Ana en una habitación y, cuando escuchó la voz de su chico llamarla, se echó a llorar. "No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que ha visto?", se preguntaba. "Se le ha ido, tía, no has hecho nada", le respondió su compañera.