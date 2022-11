Ver 'Debate 8 de La Isla de las Tentaciones' (14/11/2022), online y completo en Telecinco

Además, Tania y Mario han visitado el plató por primera vez y hemos desvelado la identidad de la protagonista desterrada. La primera en decirle que no entendía su actitud en la villa fue Marta Peñate. La colaboradora le dijo que si hubiese estado enamorado no le hubiera salido tontear con las solteras. En ese sentido, Mario echó balones fuera diciendo que había ido a 'La isla de las tentaciones' a ponerse a prueba y que "las solteras lo hicieron muy bien".

El debate de las tentaciones' ha repasado al detalle todo lo que ha ocurrido últimamente en las villas. Como no podía ser de otra manera, Cristian y sus imágenes más tórridas con María de los An el próximo programa, Sandra Barneda visitará Villa Playa y comunicará algo muy importante: una de las chicas será desterrada. Pero no lo elegirán ellas. En 'El debate de las tentaciones' hemos visto imágenes exclusivas y con ello descubierto que serán los solteros quienes mandarán a Claudia al destierro.