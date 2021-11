Debate 2 'La isla de las tentaciones' (22-11-21), completo en HD

El visionado con el que Sandra Barneda sorprendió a las chicas en Villa Paraíso desencadenó toda clase de estados y reacciones con ellas. En 'El Debate de las Tentaciones', hemos podido ver la fuga en exclusiva y la ruta que siguieron las chicas desde Villa Paraíso a la otra villa. Todo arranca cuando termina la fiesta de Villa Paraíso. Las chicas y sus solteros deciden terminar la jornada e irse a la cama. Pero Gal·la escucha a lo lejos música y se le enciende la luz: tiene que ser la villa de los chicos. "¿Tú estás escuchando la música, verdad?", le preguntaba a Sandra. Su compañera no lo tiene muy claro, per Gal·la no se anda por las ramas: "Yo quiero irme".