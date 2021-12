Debate 5 'La isla de las tentaciones' (13-12-21), completo en HD

El bombazo de Sergio dejó a todo el plató de piedra: “Dos semanas antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones’ Sandra tuvo un desliz con un amigo mío. Acabó acostándose con él”. Además, nos hemos enterado de que el soltero y la novia de Darío quedaron tras lo ocurrido y ella le pidió que no contase nada en el programa y que a cambio, hablaría bien de él a las chicas y tendría citas. Es más, según él, ella le dijo: “En la quedada que tuve con ella me medio amenazó y me dijo que el primer expulsado iba a ser yo”.