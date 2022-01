Debate 11 'La isla de las tentaciones' (24-01-22), completo en HD

El reencuentro de Álvaro y Rosario seis meses después de 'La isla de las tentaciones' conmovió a media España. En 'El debate de las tentaciones', Álvaro le ha pedido a Rosario otra oportunidad. Al menos, para Rosario, que estaba muy desilusionada con su exnovio. “Ese encuentro idílico ha estado muy lejos de lo que yo he vivido durante la emisión del programa. Se ha dejado llevar por la rabia y no me ha tratado bien”, afirmó.

Álvaro no lo negó. Es más, reconoció que estaba lleno de rabia por el dolor que le provocaba la emisión del programa en televisión y lo pagaba con ella: “Me he portado fatal, como el peor del mundo”.