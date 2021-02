Debate 4 'La isla de las tentaciones' (15/02/21), completo en HD

"Por mí como si tienes trillizos, me da un poco de pena ese niño que viene en camino porque a mí tardaste hasta el cuarto año en ponerme los cuernos. Llevas con esta chavala 3 meses y le has sido infiel mil veces. Me ponían a mí más cachonda las cámaras que Lester a Patri. Todavía tengo un collar suyo, me han llegado mensajes en los que decía que quería volver conmigo", contaba la exconcursante de 'Gran Hermano 16'.

Además, hemos visto en exclusiva lo que ha contado Manuel que ocurrió en el jacuzzi entre él, Fiama, Jesús y Stefany. Manuel está seguro de que Stefany sigue queriendo estar con él y que está con Jesús para darle celos. "Stefany me está viendo contigo y está envidiosa. No te lo he querido decir antes por no tener un problema pero estaba de espaldas a ella y estaba haciendo como si le molestara que estuviese contigo. Tú estabas ahí en la esquina y me ha hecho algo con el pie", le confesaba el gaditano a Fiama minutos después. "Lo que le molesta es que yo he conseguido en un día lo que ella no ha conseguido en una semana", decía muy segura la canaria.