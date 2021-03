Debate 7 'La isla de las tentaciones' (08/03/21), completo en HD

¡Bombazo! Carlos confiesa que Lucía le dio un beso mientras Lola estaba en la hoguera de confrontación.¿Qué pasó durante la hoguera de confrontación en Villa Montaña? Lucía aprovechaba la ausencia de su compañera para acercarse a Carlos y confesarle que se sentía utilizada por él. Entre sensuales bailes y miradas cómplices, el sevillano y la gaditana se sentaban juntos en uno de los sofás. "¿Y ese beso que me has dado ahí?", le preguntaba él. La novia de Manuel hacía un gesto de negación y é rectificaba: "Vale, pues no me has dado ningún beso".