Debate 8 'La isla de las tentaciones' (15/03/21), completo en HD

Además, Manuel también ha intervenido y ha confesado lo importante que será siempre Lucía en su vida. La verdad Sandra es que lo que sentí fue un cúmulo de sensaciones. Es mi novia de tres años y medio. Yo como dije, y lo diré siempre, para mí va a ser una de las personas más especiales que me he cruzado en mi vida, la quiero y la querré siempre. En ese momento quería abrazarla y lo haría una y mil veces más. A mí no se me caen los anillos por pedir perdón, ir detrás de nadie o arrastrarme", ha explicado el de Puerto Real.