Debate 9 'La isla de las tentaciones' (22/03/21), completo en HD

¡Melyssa Pinto sorprende a todos con una noticia bomba! Muy pronto podrá tener la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños y lo hará acompaña de su exnovio, Tom Brusse. "Creo que puede ser positivo porque nos conocemos. Puede ser un apoyo y si no lo es pues al menos que no nos volvamos locos el uno al otro", confesaba. Tom, por su parte, se mostraba muy contento porque sabía que "es su sueño" y no descartaba la alianza que le estaba proponiendo su ex.