Debate 1 'La isla de las tentaciones' (30/09/20), completo en HD

Por su parte, Marta ha dudado sobre su amor por Lester. Ella había reconocido que su relación con Lester estaba atravesando un mal momento, pero en 'El Debate de las tentaciones' hemos visto que le confesó a Kevin, uno de los solteros, que no tiene claros sus sentimientos.

"¿Estás enamorada?", le preguntó él. "No lo sé", respondió ella en lo que para Kevin claramente era una respuesta negativa. "Si él lo deja contigo a ver si tiene cojo*** de encontrar a otra igual. Cuando pasen los seis meses y eso se va a arrepentir. Eres una tía divertida, extravagante... Me da un coraje que no te lo crees ni tú. Tú vales mucho", le decía el soltero, que ya ha mostrado su interés en ella.