Debate 3 'La isla de las tentaciones' (13/10/20), completo en HD

Marta se enfada con Mayka. Parece que las chicas no tienen suficiente con sentir celos de las tentadoras o es que realmente no los están teniendo. Durante un tranquilo desayuno en Villa Montaña, Óscar se ha ofrecido a traerle a Marta algo que se le había olvidado en la cocina y ella le ha dado las gracias muy efusivamente “te llevo para mi casa”. Una frase que no debería tener importancia, pero que ha pronunciado mirando a Mayka y que ha hecho estallar el mal rollo entre ellas.