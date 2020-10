Debate 4 'La isla de las tentaciones' (20/10/20), completo en HD

Tras protagonizar una hoguera de confrontación tensísima, llenarse de reproches, romper su relación para siempre y decidir abandonar ‘La isla de las tentaciones’ solos, Tom no podía irse de República Dominicana sin volver a hablar con Melyssa. El joven no podía dejar de sentir cosas por la mujer con la que había compartido los últimos ocho meses de su vida y no iba a soportar no poder volver a tener contacto con ella.



En un nuevo gesto de generosidad, Melyssa decidió escuchar a Tom para reforzar su teoría de que no se estaba equivocando y reforzar su autoestima. La conversación entre ambos comenzó con un Tom aparentemente arrepentido: “Estaba muy dolido por ti, lo siento muchísimo… Aquí va todo mucho más rápido… Llevamos 8 meses y yo no era feliz y tú tampoco”.