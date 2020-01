Adelina muy tranquila al ver la cita entre Jose y Geniris: "No veo complicidad"

Mónica Naranjo ha enseñado a Adelina las imágenes de la cita entre Jose y Geniris. "Me esperaba que compartiera ese cuestionario algún día en la casa, pero no en la primera cita ni con la primera chica. No veo que tengan complicidad.Esperaba que estuviera un poco más triste, pero me alegro de que esté bien, si el está bien yo estoy bien. Lo echo mucho de menos", ha confesado.