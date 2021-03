" Tú ibas vestido de payaso que es lo que eres ", ha respondido él. " ¿Tú que vienes a cachondearte de la gente mongolo? ", ha intervenido Manuel. " A mí no me faltes al respeto . Estoy vacunado contra los envidiosos payaso, que eres un payaso", se ha defendido Lobo. La discusión ha ido subiendo de nivel hasta que Sandra Barneda ha tenido que intervenir. " A la de tres os hecho del plató , ni un descalificativo más. Cachondeitos los mínimos. Entiendo que los nervios están a flor de fiel y que si a mí me hubieran hecho lo que os han hecho alguno de verdad que también me entrarían ganas de insultar", les ha dejado claro la presentadora .

Lobo VS Hugo

"Ve a buscar el material con la caravana", se ha reído él. "Si quieres miro en Instagram el mensaje todo romántico que me mandaste. ¿No eres tan jefe? No te respondí porque no me importas", ha desvelado el novio de Lara. "Me suda la p***", ha respondido el soltero. "A mí también me la suda, vete a tomar por c*** por ahí. Te falta educación, no te la dieron", ha estallado Hugo.