David Castelló pone fin a su guerra con Tom Brusse: "Que cada uno haga su vida como quiera"

Castelló ha pedido a sus seguidores que dejen de alimentar el enfrentamiento que mantiene con el de Marruecos

David Castelló y Tom Brusse no han logrado hacer buenas migas en ‘La isla de la tentaciones’. En los últimos días, el novio de Melyssa y el tentador han mantenido una dura guerra a través de redes sociales. “La educación es como la elegancia. Si no la tienes, no puedes fingir tenerla”, titulaba una fotografía el marroquí.

“Tu elegancia me deja deslumbrado… de verdad eh.. es una locura. Qué personaje estás hecho… Prefiero seguir descalzo, vivir la vida que quiero y ser un perroflauta como tú dices, antes que ser alguien vacío, porque sinceramente ese traje es como si estuviese puesto en un maniquí... pero no porque te quede bien brother sino porque está vacío, de sentimientos, de verdades, de respeto, de educación, en fin que no tiene nada.. bueno sí, creo que hay algo de dinero en el bolsillo, pero brother, eso no vale para nada. Sigue así Champion, nos vemos por los mares:) Good vibes”, le comentaba el surfero.

Además, en una de sus fotos, David hacía una clara alusión a Brusse: “Soy un jodido PerroChauta, pero más feliz imposible. Algunos piensan que comprando un traje conseguimos la elegancia, el respeto y la educación. Sus armarios llenos y sus cuerpos vacío”, escribía.

Lo mismo ocurría en la última publicación del empresario en la que escribía: “Así es como me entreno para ser golfo. Algún día os daré algún truco”. “Se puede ser golfo y puedes llamarme raro… pero mola más sin pareja y sin que lo vea toda España”, le aconsejaba de nuevo el de Alicante.

Gracias por compartir, pero ya está, dejemos esta guerra y que cada uno haga su vida como quiera

Tras estas palabras, los seguidores del soltero no han dejado de compartir los comentarios a través de stories. Aunque David les da las gracias por el apoyo, ha preferido zanjar el tema. “Gracias por compartir, pero ya está, dejemos esta guerra y que cada uno haga su vida como quiera”.

Marta, uno de sus pilares fundamentales en ‘La isla de las tentaciones’

Con la que si que ha logrado entablar una gran amistad, ha sido con Marta Peñate. “Gracias por todo lo que me apoyaste”, escribió la canaria en una fotografía en la que aparecía junto a él en una moto.

Ver esta publicación en Instagram Gracias por TODO lo que me apoyaste❤️... @oceanlifedc Una publicación compartida de Marta Peñate Amador (@martapenateamador) el 9 Oct, 2020 a las 6:51 PDT