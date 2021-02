Debate 5 'La isla de las tentaciones' (22/02/21), completo en HD

Diego no puede más. No entiende las idas y venidas de Lola así que él será el primer participante de 'La isla de las tentaciones 3' en pedir 'la hoguera de confrontación' para hablar con su pareja de todo lo que ha sucedido estas semanas. Así lo hemos sabido en 'El debate de las tentaciones' con un avance exclusivo del sexto capítulo en el que veremos a Diego pedirle a Sandra Barneda la hoguera más importante del reality.

Además, Melyssa ha anunciado que ha roto con su novio. "No quería hablar de esto. He dicho hoy que sí. Terminó hace un mes y como él no le gusta la televisión no lo he dicho antes", explicaba Melyssa ante un Tom Brusse, que también estaba en plató, enmudecido. Melyssa, además, daba más detalles sobre la ruptura: "Ha sido de una manera muy sana. Los dos nos queremos muchísimo pero como personas. Y nada más".