Inédito | La despedida de Fani antes de la hoguera de confrontación y los sentimientos de Álex ante la ausencia del mensaje de Fiama

Christofer y Fani se verán las caras en la hoguera de confrontación porque él no aguantaba más viendo las imágenes de su novia siéndole desleal y necesitaba hablar con ella. Pero antes de enfrentarse a esta tensa situación, Fani se ha despidido de sus compañeros y se ha preparado para reencontrarse con su novio.

Sus compañeros la han animado mucho, en especial Rubén, que le ha aconsejado que sea ella misma siempre. "La despedida con Fani es un cosquilleo porque no sabes lo que va a pasar. Yo voy a buscarla fuera y nos vamos a ver. Para mí no va a haber ningún tipo de problema", ha explicado.

"Tengo que ser adulto y enfrentarme a mis miedo yo solo"

Durante la hoguera, y tras no recibir ningún mensaje de Fiama, Álex explicaba que en un principio le había dolido que su novia no le mandase un mensaje pero que lo entendió: "Pensé y razoné que si cada vez que me molesta algo ella está ahí para consolarme, necesito madurar".