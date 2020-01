Tras su apasionado beso con Rubén, Fani ha recreado el momento con Fiama delante de sus compañeras. "Es una situación muy complicada, me preocupada pero no. No me arrepiento", ha confesado la novia de Christofer. "Me siento rara porque tengo novio pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía".