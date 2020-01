Gonzalo se "marea" bailando con Katerina: "Es que mueves mucho las tetas"

Gonzalo y Katerina cada vez tienen más complicidad. El novio de Susana se siente muy cómodo con la modelo y durante la última fiesta en 'La isla de las tentaciones' no han dejado de bailar. "Es que mueves mucho las tetas, me mareo tío. Me estoy mirando los pies, pero entre mis pies están las tetas y me mareo", le ha dicho entre risas.