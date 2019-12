Conoce a las cinco parejas que participan en 'La isla de las tentaciones', el nuevo reality de Telecinco y Cuatro

Susana Molina y Gonzalo Montoya

Susana Molina y Gonzalo Montoya se conocieron en 'Gran Hermano 14' . Su amor comenzó a fraguarse en al casa de Guadalix y una vez fuera del reality, se volvieron inseparables. "Nos conocimos en un programa de televisión, sería muy gracioso que también lo dejáramos en un programa , espero que no", dice ella convencida. La pareja participa en 'La isla de las tentaciones' tras seis años de relación. ¿Serán suficientes para no caer en la tentación?

Alex y Fiama

Andrea e Ismael

'First Dates' dio la oportunidad a Andrea e Ismael de tener una primera cita. Tras este encuentro, fueron enamorándose hasta formalizar su relación e irse a vivir juntos. Sin embargo, como todas las relaciones, la de Andrea e Ismael tiene sus puntos flacos. En este caso se trata de los celos de Ismael. "En esta relación, lo peor son sus celos", cuenta Andrea. " Aquí vas a poder ver que no tienes ningún motivo para desconfiar de mí ".

Adelina y José

Adelina y José comenzaron su relación hace ocho meses. " Adelina lo es todo para mí ", asegura José. La pareja está muy segura de que las tentaciones de la isla no van a suponer ningún obstáculo para su amor. "No tengo miedo a que José se enamore porque ya está enamorado de mí", dice muy segura Adelina. ¿Lo estará tanto según vaya avanzando el reality?

Christofer y Fani

Christofer y Fani forman la pareja más longeva del reality, llevan juntos siete largos años. "Me considero una mujer celosa no, hiper celosa. Porque lo que es mío, es mío", deja claro ella. No cabe duda de que 'La isla de las tentaciones' supondrá toda una prueba para el amor de ambos.