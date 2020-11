Marta pone en jaque a Lester asegurando que le mandó mensajes criticando a Patricia: "Ha llegado a decir que se aburre con ella debajo de las sábanas"

Marta Peñate y Lester siguen llevándose fatal. Los que en su día fueran pareja durante once años, no solo rompieron en 'La isla de las tentaciones 2' sino que el tiempo no ha hecho que acerquen posturas. Al volverse a ver en 'El debate de las tentaciones' de nuevo han salido los reproches, pero además hemos conocido más información sobre lo que ha pasado después del programa.