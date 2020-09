Marta Peñate, sobre 'La isla de las tentaciones': "En mi relación había monotonía y toxicidad"

Por su parte, Marta (a la que conocimos en ‘GH 16’), forma la pareja más longeva del reality (pisa la isla tras once años de relación con Lester). “Estábamos anclados en la monotonía y había toxicidad en la relación. Fui para darme cuenta de muchas cosas porque, después de once años, no tenía mariposas, había confianza o no, y otras cosas”, asegura.