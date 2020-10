El tenso cara a cara entre Melodie y Andrea acaba con una dura advertencia: "Deja de hacerte fotos con mi perro"

Melodie ha estallado contra Andrea en 'El debate de las tentaciones' tras sus "provocaciones"

Si ha quedado algo claro en ‘La isla de las tentaciones’ es que Andrea y Melodie no se convertirán en mejores amigas. Melodie no ha podido evitar sacar toda su artillería contra la nueva amiga especial de su ex Cristian.

"Siento mucha rabia, mucha impotencia. Todo lo que dicen no es así. Tanto ella como Cristian me han estado provocando los últimos meses y no lo van a conseguir, no voy a entrar al trapo".

Andrea, presente en plató, insistió: "Quería preguntarle qué estaba diciendo mientras veía el vídeo anterior". Melodie no dudó en explicarle: "Estaba diciendo que no me conoces de nada, más allá de lo que Cristian te haya contado."

Firme y serena, prosiguió con su discurso haciéndole una petición que revolucionó el plató: "Yo no me permito el lujo de hablar de ti porque no te conozco, así que no pierdo ni un minuto de mi vida en prestarte ningún tipo de atención. Por favor te pido que hagas tú lo mismo y además, para de subir fotos de mi perro".

"¡El perro es de los dos!", se ha intentado justificar Andrea ante la indignación de Melodie que ha insistido: "Que deje de hablar de mi, que deje de provocarme".

Andrea se defendió asegurando que subió la foto "porque le gustan los boomerangs". Sin embargo Melodie contraatacó poniendo en contexto la fotografía: "Esa foto se la hace en verano y la subió el mismo día que el vídeo de mi discusión con Cristian salió en 'Sálvame' y Jorge Javier hizo una broma diciendo "pobrecito el perro".

Andrea: "Melodie me quería sacar de los pelos de su casa"

El cara a cara de las dos protagonistas de 'La isla de las tentaciones' no paró ahí. Andrea sacó un escabroso momento de su pasado: "Casi vienes a casa a sacarme de los pelos y quería romperme el móvil".