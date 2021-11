La 'isla de las tentaciones 4' ha abierto sus puertas con muchas sorpresas, una de ellas es que las cuatro parejas iniciales no eran todas las que van a poner a prueba su amor, a ellos se ha unido Rosario y Álvaro y en su presentación no han pasado desapercibidos.

"Darío y yo tuvimos una historia", ha explicado Rosario y Sandra no se ha mostrado nada contenta con la nueva visita: "No quería que metiesen a ninguna chica con la que Darío hubiera tenido algo". "Las normas no las pones tú", le ha reprochado la nueva concursante y Darío ha tranquilizado a su novia: "Sandra, es un pasado, ya está, ¿qué me importa a mí el pasado?".