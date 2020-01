Sofía Suescun y sus dudas sobre si caería en la tentación: "Soy más de dejarte llevar"

La colaboradora empezó un poco dubitativa su respuesta: "Es una pregunta que ahora te podría contestar algo muy diferente a lo que te podría contestar una vez me encuentre ahí en esa situación". Sin embargo, viendo que la cosa se complicaba, Sofía ha dejado muy claro que "ahora mismo, yo estoy muy segura de mí misma y no hay tentación que me haga dudar".