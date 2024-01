Avance| Andrea estalla contra Mónica y Álvaro: "¡Eres es una mosquita muerta y a ti no te quiero ni ver!"

Sandra Barneda llama a Álvaro para que tome la gran decisión de elegir a una de las solteras con un collar de flores. El protagonista se levanta, se acerca a la presentadora y, sin pensárselo dos veces, elige a Mónica: "Se lo he dado a la persona que ha dado su espacio, la que no me ha agobiado". Al pasar esto, Andrea, que estaba enfrente, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos.