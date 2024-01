Inédito| Lo que no se vio del desembarco de las parejas: del miedo de María con David a la rabia entre Borja y Ana

El secreto mayor guardado de las parejas y todas sus confesiones al llegar a la isla

Nico y Ruth demuestran el amor que se tienen y lo consolidada que tienen su relación: "Nuestro amor es a prueba de balas y muy fuerte"

María no esconde su miedo a que David se pueda volver a enamorar de una tentadora

Las parejas llegaron a 'La isla de las tentaciones' cargadas de ilusión y con las ganas de darlo absolutamente todo en una experiencia única. Un lugar paradisiaco en el que desembarcaron, conocieron a Sandra Barneda y donde tuvieron unas conversaciones privadas que podéis conocer gracias a estos vídeos inéditos.

Borja y Ana, cruce de mensajes: "Espero que no me la intentes devolver ni seas vengativa"

Lo que no se vio de la llegada de Borja y Ana fue la conversación que tuvieron paseando por la playa, donde la pareja se transmitió los miedos que tenían el uno del otro antes de que se fueran a vivir con los tentedores. Ana, mirando fijamente a su novio, le confesó: "Tengo miedo de que puedas sentir con otra chica algo de conexión como la que tenemos tú y yo...".

Borja la paró rápidamente para tranquilizarla y dejarle claro que "eso es imposible". Además, por posibles celos que pudieran aparecer durante la estancia en la villa, Borja dice: "Espero que seas capaz de controlar tu rabia, aunque veas cosas que no te gustan, que sepas controlarlo y no me la intentes devolver ni seas vengativa".

Una conversación inédita donde Ana le transmite su total confianza en él y donde le hace una promesa: "Voy con mucha seguridad, espero no meter la pata. Ya sabes que la boca me pierde, voy a tomármelo con calma porque soy peligrosa en eso".

Los miedos de María y David en su segunda experiencia en la isla: "Espero que estés a la altura"

David le confesó a María cómo se siente en su segundo desembarco en pareja en 'La isla de las tentaciones': "Estoy tenso, más tranquilo, más seguro de la relación que tengo. Me da miedo porque los dos sabemos que en la isla nos podemos enamorar".

María no está totalmente convencida de esta aventura y le reitera todos los miedos que tiene: "Sé que las historias aquí en la isla son reales, el amor aquí se crea, es algo muy especial y me da miedo que te pueda pasar con otra persona". Tras esto, mira fijamente a David para mandarle un mensaje: "Espero que me demuestres, que estés a la altura, creo que en la relación que tenemos lo tienes todo, si fallaras no tendría sentido...".

"Voy a ponerme a prueba y tú también, sino no tendría sentido... soy intensa, lo pasé mal de soltera y me da miedo pasarlo mal de novia", dice María totalmente emocionada con lo que pueda pasar en su aventura en la isla. Para terminar, deja claro a David que si le fuese infiel "sería una decepción, sabria que lo pasaría fatal, me doleria que lo hiciera".

Niko y Ruth muestran tranquilidad y se hacen una promesa al salir de la isla

El paseo de Niko y Ruth fue de los más sinceros que se vio en el desembarco de las parejas. Los dos se mostraron tranquilos, no tenían miedos y no paraban de sonreír destacando la confianza que tienen el uno en el otro. Nico, sin soltar la mano de su chica, dice: "Gracias al amor que tenemos, estoy tranquilo".