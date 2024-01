Ana se muestra muy tajante con María al verla destrozada por David: "Tienes mucha dependencia"

“No necesito ponerlo a prueba, me he dado cuenta de que no lo necesito” , decía, a lágrima viva. Ana, por su parte, intentaba ayudar a su compañera y animarla: “Sabías dónde veías, ahora hay que apechugar, pasártelo bien y disfrutar todo lo que puedas”, decía la novia de Borja.

“Me he dado cuenta de que lo quiero muchísimo y no quiero perderlo ni nada. No me importa que se lo pase bien y que tenga citas, pero quiero tocarlo y verlo”, decía María, llorando y sujetando con fuerza la camiseta con el olor impregnado de su chico.