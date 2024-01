Inédito | Niko hace que Álvaro se plantee dejar a Andrea: "No se va a arreglar y va a ir a peor..."

Niko y David tienen una conversación muy seria con Álvaro sobre su relación con Andrea: "¿Y si no eres feliz?"

Álvaro, totalmente roto, confiesa: "Me duele romper todo lo que hemos construido, creo que todo esto me va a superar"

Inédito | El soltero Sergio recrimina a Andrea cómo se dirigió a Álvaro y Mónica: "Hay muchas maneras de hablar y de decir 'qué fea eres"

Uno de los momentos que no se vio en el último episodio de 'La isla de las tentaciones' fue el agobio de Álvaro tras la actitud que tuvo Andrea después de ponerle el collar de flores a Mónica. Un contenido inédito, donde Niko le hace replantearse su relación y los sentimientos que tiene hacia ella.

Álvaro se siente cada vez más confundido y no puede esconder su preocupación tras ver las últimas actuaciones de su pareja. El chico, que no para de darle vueltas al asunto, pide consejo a sus compañeros Niko y David para que le ayuden a dedicir qué hace con su relación. Niko le es totalmente transparente y la realidad de la situación: "Viendo el percal, tienes que decidir de qué forma quieres disfrutar tu experiencia: haciendo las cosas de una forma correcta, cortar tu relación y disfurtar con una soltera o si puensa que la persona con la que estás es con la que quieres compartir tu vida, pide una hoguera de confrontación, dile que la quieres, que esté tranquila y que la amas".

El comentario de Niko terminó por hundir a Álvaro, haciéndole replantearse seriamente su relación con su pareja Andrea: "Es que creo que no va a mejorar nada, después de todo, has visto lo que ha pasado... ten algo de empatía por mí". Su compañero, que escuchaba con atención, le da la razón: "Es que la tía no te ha pedido ni un segundo perdón y encima te dice que es ella la que estaba decepcionada contigo".

"Es que me raya, me veo aquí, veo que no se va a arreglar, va a ir a peor y encima no me voy a abrir", dice Álvaro totalmente resignado por la situación con su pareja. David decide intervenir y da su opinión sobre la tentadora: "Con Mónica te vas a llevar bien, es una chica muy buena... yo de ti, le pedía a ella perdón por el numerito que ha tenido que ver, porque ella no tiene la culpa de nada". Un comentario que comparte Niko y añade: "Mónica es un partidazo".