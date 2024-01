Inédito | Lo que no se vio de las hogueras de las chicas: “No quiero estar aquí”

La primera hoguera de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’ marcaba un antes y un después en Villa Montaña. Mientras Ana , pareja de Borja , trataba de aceptar que ésta será la tónica habitual , a partir de ahora, en el concurso. María , pareja de David , se confesaba “derrotada” ante el resto de sus compañeras y con claras intenciones de abandonar su aventura en las paradisíacas playas de República Dominicana. Por su parte, Marieta , novia de Álex , reconocía entre lágrimas sentirse atemorizada porque su relación pudiera romperse “por algo que él critica”. Un delicado momento que Ana aprovechaba para decirle a su amiga que era momento para valorarse y quererse. “Una piña súper bonita” , tal y como reconocía Ruth , que no sabemos por cuánto tiempo permanecerá unida.

A Ruth es evidente que las imágenes comprometidas de su pareja Niko , en Villa Playa, no le han hecho ninguna gracia. La tinerfeña , tras la primera hoguera de confrontación, se desahogaba con su inseparable Julio Zanetti. Y es que, a juzgar por los comentarios de Ruth, poco o nada parece quedar del chico del que se enamoró. Un significativo momento, que Zanetti aprovechaba para explicar los motivos de su distanciamiento en los últimos días. “Yo no quiero verte así. Este último día hemos estado un poco más distantes, pero te quería dar tu espacio para que conocieras también al otro chaval y te dejes tentar”. Aunque quien parece tener las cosas muy claras, al respecto, es la protagonista en cuestión: “¿Quieres que te diga la verdad? Creo que voy a salir de aquí sola”.

Ana sobre Borja: “A mí me ha dado vergüenza ver algunas cosas así de él”

María: “Yo no soy Elena y punto. Me voy a mi casa y ya está”

María, desbordada a su regreso a Villa Montaña, parece haber olvidado su polémico paso por ‘La isla de las tentaciones 6’. La actual pareja de David, al que conoció como soltera en la anterior edición del reality, no parece haber encajado demasiado bien los desaciertos de su chico con Valeria: “Yo no voy a quedarme aquí, a que él haga otro programa a costa de hacerle daño a una persona (...) Estoy mal, me quiero ir a mi casa con mi madre y con mi perro”. Una drástica decisión que, según su compañera Ana, tiene que ver con la relación de dependencia que les mantiene unidos.